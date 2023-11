Seduta contrastata a New York dopo dati inflazione PCE

(Teleborsa) -, dopo che quella che è definita "la misura dell'inflazione preferita dalla Federal Reserve" è aumentata a un ritmo più lento a ottobre, sostenendo la narrativa secondo cui l'nel frenare la crescita dei prezzi.Scendendo nel dettaglio dei dati comunicati dal Bureau of Economic Analysis , l'indice dei, escludendo le componenti volatili di cibo ed energia, è aumentato dello 0,2% su banse mensile e del 3,5% su base annuale, centrando le aspettative del mercato.Sempre sul fronte macroeconomico, lenegli Stati Uniti sono balzate al livello più alto in circa due anni, evidenziando un raffreddamento del mercato del lavoro.

Guardando ai principali indici, il Dow Jones mostra una plusvalenza dello 0,73%, proseguendo la serie positiva iniziata martedì scorso, mentre, al contrario, rimane ai nastri di partenza l'S&P-500 (New York), che si posiziona a 4.544 punti, in prossimità dei livelli precedenti. Negativo il Nasdaq 100 (-0,75%); con analoga direzione, sotto la parità l'S&P 100, che mostra un calo dello 0,32%.

(+0,73%),(+0,53%) e(+0,47%) in buona luce sul listino S&P 500. Nella parte bassa della classifica dell'S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei(-1,56%),(-0,59%) e(-0,52%).del Dow Jones,(+6,54%),(+2,61%),(+1,63%) e(+1,51%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -0,98%. Piccola perdita per, che scambia con un -0,75%. Tentenna, che cede lo 0,62%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,61%.(+3,00%),(+1,29%),(+1,23%) e(+1,18%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,00%.scende del 2,99%. Calo deciso per, che segna un -2,98%. Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,70%.