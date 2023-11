Wall Street cauta. Fed: crescita economia e inflazione rallentano il passo

Dow Jones

(Teleborsa) - Sostanzialmente stabile Wall Street, che archivia la sessione sui livelli della vigilia con ilche si ferma a 35.430 punti; sulla stessa linea, chiude la giornata senza particolari scossoni l', fermandosi a 4.551 punti. Consolida i livelli della vigilia il(-0,14%); in lieve ribasso l'(-0,25%).Il PIL americano è stato rivisto al rialzo (+5,2%) nel terzo trimestre. Le spese dei consumatori, che rappresentano il 69% dell'economia statunitense, sono aumentate del 3,6%, inferiori al +4% in prima lettura. I mercati ora guardano all'inflazione statunitense in agenda oggi pomeriggio. Intanto daldella Federal Reserve è emerso che l’attività economica e la crescita dei prezzi degli Stati Uniti hanno rallentato il passo nel corso delle ultime sei settimane.Nell'S&P 500, buona la performance del comparto. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si sono manifestati nei comparti(-1,12%),(-0,88%) e(-0,81%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+2,41%),(+1,60%),(+1,58%) e(+1,49%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -1,62%.Sottotonoche mostra una limatura dell'1,10%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,01%.Tra i(+11,00%),(+10,38%),(+5,15%) e(+4,45%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -3,10%.scende del 2,56%.Calo deciso per, che segna un -2%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,97%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 218K unità; preced. 209K unità)14:30: Spese personali, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,7%)14:30: Redditi personali, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,3%)14:45: PMI Chicago (atteso 45 punti; preced. 44 punti)16:00: Vendita case in corso, mensile (atteso -1,5%; preced. 1,1%)15:45: PMI manifatturiero (atteso 49,4 punti; preced. 50 punti)16:00: ISM manifatturiero (atteso 47,6 punti; preced. 46,7 punti).