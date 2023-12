Azionario, EQUITA: forte rimbalzo, ma persistono segnali di rallentamento

EQUITA

(Teleborsa) - Nonostante il poderoso rally dei novembre per i mercati azionari,ritiene che sia ", poiché la visibilità riguardo una combinazione ottimale per i mercati di una crescita economica che mostra un rallentamento solo moderato, un'inflazione sotto controllo, tassi d'interesse in diminuzione e utili aziendali che mantengono la loro solidità, rimane ancora limitato, anche considerando che la variabile geopolitica è tornata a rivestire un ruolo significativo". È quanto si legge da un'analisi formata dadell'investment bank italiana.De Bellis spiega che il, più evidente in Europa e meno pronunciata negli USA al momento, con l'importante aumento dei tassi d'interesse che continuerà progressivamente a produrre i suoi effetti restrittivi sull'economia. L'eccesso di risparmi accumulato dalle famiglie durante la pandemia sta diminuendo, e si stanno manifestando i primi segnali di indebolimento del mercato del lavoro. Viene osservato che le imprese dovranno affrontare rifinanziamenti a tassi crescenti e quindi le probabilità di unasiano ancora considerevoli."Le, ma le stime di utili sono ottimistiche a nostro avviso - si legge nella ricerca - In particolare, il P/E 2024E dell'indice Eurostoxx 600 è di 12,2x, con aspettativa di utili costanti YoY, mentre negli USA appaiono meno attraenti (P/E 18,7x con utili attesi in crescita). In questo scenario continuiamo a. Manteniamo complessivamente il nostro, in quanto riteniamo che l'effetto positivo sulle valutazioni derivanti dalla riduzione dei tassi possa essere limitato nei prossimi mesi dal rallentamento del ciclo economico".