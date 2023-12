Borse europee toniche. Banche centrali in focus

FTSE MIB

(Teleborsa) -. Gli acquisti diffusi interessano anche il, che si muove sulla stessa onda rialzista degli altri listini di Eurolandia. Protagonisti della giornata sono i presidenti delle banche centrali,(BCE) e(Fed) dai quali gli investitori sperano di capire le prossime mosse sulla politica monetaria, alla luce anche dell'allentamento dell'inflazione su entrambe le sponde dell'Atlantico.Sul mercato valutario, l'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,09. L'prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,60%. Sessione debole per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia con un calo dello 0,54%, dopo il rally della vigilia sull’ accordo raggiunto dall’Opec+ sui tagli alla produzione.Lomigliora, toccando i +173 punti base, con un calo di 4 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari al 4,15%.sostenuta, con un discreto guadagno dello 0,82%, buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dello 0,76%, e resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,60%. Piazza Affari continua la seduta con un guadagno frazionale suldello 0,50%, continuando la scia rialzista evidenziata da quattro guadagni consecutivi, innescata martedì scorso; sulla stessa linea, lieve aumento per il, che si porta a 31.855 punti.di Piazza Affari, ben impostata, che mostra un incremento del 2,67%.Tonicache evidenzia un bel vantaggio del 2,26%.In luce, con un ampio progresso dell'1,52%.avanza dell'1,35%.Al Top tra le azioni italiane a(+7,01%),(+2,98%),(+2,82%) e(+2,22%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -0,93%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,92%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,89%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,56%.