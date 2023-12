Destination Italia, il 4 dicembre parte collocamento azioni inoptate e obbligazioni POC

Destination Italia

(Teleborsa) -, società travel tech italiana specializzata nel turismo incoming di qualità verso l'Italia e quotata su Euronext Growth Milan, ha comunicato che il2023delle massime 2.342.301nel corso del periodo di offerta in opzione e di offerta dei diritti inoptati, ed emesse nell'ambito dell'aumento di capitale in opzione deliberato dall'assemblea straordinaria del 25 ottobre 2023.Il collocamento si concluderà il 6 dicembre 2023 e ildi sottoscrizione delle azioni è pari aper ciascuna azione, si legge in una nota.Inoltre, la società ha reso noto che il 4 dicembre 2023 sarà aperto il periodo di collocamento sino a un massimo di 393 obbligazioni relative al"DESTINATION ITALIA POC 2023-2028" dal valore nominale di 3.000 euro ciascuna, per un importo complessivo massimo di 1.179.000 euro che saranno offerte in sottoscrizione a investitori qualificati fino all’11 dicembre 2023.