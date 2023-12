Mercati europei iniziano dicembre in positivo, FTSE MIB vicino a 30 mila punti

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) - Dopo il poderoso rally di novembre, le, con il FTSE MIB che si attesta poco sotto la soglia dei 30 mila punti, ovvero sui massimi dal 2008.Sul fronte macroeconomico, inla lettura definitiva delè stata migliorativa, mostrando variazioni di +0,1% t/t e di +0,1% a/a (rispetto a 0% preliminare), mentre nell'la lettura finale delha comportato una revisione al rialzo a 44,2 da 43,8: la fiducia è però rimasta coerente con una contrazione dell’attività, che si sta tuttavia attenuando grazie a produzione e ordini.I mercati europei non sono stati toccati dal, presidente della Federal Reserve, arrivato nell'ultima parte della seduta . Il numero uno della banca centrale statunitense ha detto che è "prematuro concludere con fiducia che abbiamo raggiunto un orientamento sufficientemente restrittivo, o speculare su quando la politica potrebbe allentarsi" che "siamo pronti a inasprire ulteriormente la politica se ciò risulterà opportuno".Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,088. Seduta positiva per l', che sta portando a casa un guadagno dell'1,07%. Lieve aumento per il(Light Sweet Crude Oil), che mostra un rialzo dello 0,17%.Retrocede di poco lo, che raggiunge quota +174 punti base, mostrando un piccolo calo di 3 punti base, mentre ilsi attesta al 4,10%.denaro su, che registra un rialzo dell'1,12%, bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,01%, e seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,48%.Aumento per la, con ilche sale dello 0,64% a 29.928 punti, continuando la scia rialzista evidenziata da quattro guadagni consecutivi, innescata martedì scorso; sulla stessa linea, ilavanza in maniera frazionale, arrivando a 31.894 punti. In frazionale progresso il(+0,5%); con analoga direzione, poco sopra la parità il(+0,37%).Alla chiusura della Borsa di Milano, ilnella seduta dell'1/12/2023 risulta essere stato pari a 1,98 miliardi di euro, in deciso ribasso (-66,65%), rispetto alla seduta precedente che aveva visto la negoziazione di 5,94 miliardi di euro; mentre i volumi scambiati sono passati da 1,43 miliardi di azioni della seduta precedente a 0,69 miliardi.di Piazza Affari, incandescente, che vanta un incisivo incremento del 4,93%. Buona performance per, che cresce del 3,31%. Sostenuta, con un discreto guadagno del 2,45%. Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio del 2,13%.I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -1,33%. Pensosa, con un calo frazionale dello 0,54%.Al Top tra le azioni italiane a(+7,90%),(+6,88%),(+3,02%) e(+2,98%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -4,72%. Scivola, con un netto svantaggio dell'1,86%. Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,43%. Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,31%.