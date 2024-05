Scivola Piazza Affari assieme alle altre Borse europee

S&P-500

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

STMicroelectronics

Banca MPS

Pirelli

Amplifon

Snam

Saipem

Unicredit

Hera

Anima Holding

El.En

Philogen

The Italian Sea Group

MutuiOnline

MFE A

Cembre

MFE B

(Teleborsa) - Chiudono in calo Piazza Affari e gli altri principali listini europei, dopo i dati sull'inflazione britannica, che sembrano allontanare un taglio dei tassi anche per la BoE. Sulla borsa Newyorkese, si muove vicino alla parità l'. C'è attesa per le minutes del FOMC, in uscita questa sera.Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,084. Vendite diffuse sull', che continua la giornata a 2.389,4 dollari l'oncia. Seduta sulla parità per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che si attesta a 78,05 dollari per barile.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +126 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,78%.pensosa, con un calo frazionale dello 0,25%, tentenna, con un modesto ribasso dello 0,55%, e giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,61%. Il listino milanese archivia la seduta poco sotto la parità, con ilche lima lo 0,41%, proseguendo la serie di quattro ribassi consecutivi, iniziata venerdì scorso; sulla stessa linea, si è mosso al ribasso il, che ha perso lo 0,38%, chiudendo a 36.667 punti.A Piazza Affari ilnell'ultima seduta è stato pari a 2,62 miliardi di euro, in calo del 4,43%, rispetto ai 2,74 miliardi della vigilia; per quanto concerne i volumi, questi si sono attestati a 0,69 miliardi di azioni, rispetto ai 0,7 miliardi precedenti.di Piazza Affari, sostenuta, con un discreto guadagno del 3,11%.Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio del 2,27%.avanza dell'1,50%.Si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dell'1,36%.Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -1,86%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,77%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,51%.Piccola perdita per, che scambia con un -1,17%.di Milano,(+4,27%),(+3,84%),(+3,07%) e(+2,96%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -4,77%.Scivola, con un netto svantaggio del 3,53%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 3,32%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 3,27%.