Borsa di New York procede dimessa

(Teleborsa) -, penalizzata dale da qualche, dopo un novembre molto positivo. A pesare concorrono anche gli avvertimenti del Presidente della Fed Jerome Powell sulla necessità di evitare speculazioni sui tassi, anche se il mercato continua anella settimana che precede l'ultimaA New York, ilè sostanzialmente stabile e si posiziona su 36.177 punti, mentre, al contrario, vendite diffuse sull', che continua la giornata a 4.561 punti. In rosso il(-1,36%); sulla stessa tendenza, in discesa l'(-0,93%).Nell'S&P 500, non si salva alcun comparto. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-1,90%),(-1,73%) e(-1,11%).Tra i(+3,20%),(+1,53%),(+1,45%) e(+1,15%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,44%.Scivola, con un netto svantaggio del 3,40%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,61%.Pensosa, con un calo frazionale dell'1,33%.Al top tra i, si posizionano(+5,51%),(+5,07%),(+2,30%) e(+1,92%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -6,76%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 4,45%.In perdita, che scende del 3,87%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 3,49%.