Borse europee incerte. Focus su banche centrali

(Teleborsa) -, mentre tiene sui valori precedenti il resto dell'Europa. Il sentiment degli investitori è ancora una volta concentrato sulle banche centrali. Atteso l'intervento oggi della. mentre venerdì il numero dellaha detto che non è ancora tempo di mettere in agenda un taglio dei tassi di interesse che verrà deciso solo in base ai dati economici.Intanto, le borse asiatiche hanno chiuse contrastate, nel giorno in cui è arrivata la notizia del rinvio all’anno prossimo dell’udienza sulla liquidazione di Evergrande, il colosso immobiliare oberato di debiti.Sul mercato valutario, l'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,088. L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,06%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) in calo (-0,54%) si attesta su 73,67 dollari per barile.Avanza di poco lo, che si porta a +176 punti base, evidenziando un aumento di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 4,13%.nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità, fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,46%, e discesa modesta per, che cede un piccolo -0,3%. Il listino milanese continua la seduta poco sotto la parità, con ilche lima lo 0,20%, mentre, al contrario, rimane ai nastri di partenza il), che si posiziona a 31.831 punti, in prossimità dei livelli precedenti.Tra lea grande capitalizzazione,avanza del 2,06%.Si muove in territorio positivo, mostrando un incremento del 2,04%.Piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dell'1,22%.Composta, che cresce di un modesto +0,7%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,12%.Calo deciso per, che segna un -1,52%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,51%.Pensosa, con un calo frazionale dell'1,40%.del FTSE MidCap,(+3,41%),(+2,94%),(+2,41%) e(+1,99%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,80%.Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,29%.Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,28%.Piccola perdita per, che scambia con un -1,24%.