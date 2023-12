FILA, offerta azioni controllata indiana DOMS al via il 13 dicembre

FILA

(Teleborsa) -- Fabbrica Italiana Lapis ed Affini, in merito all’avvio del processo di quotazione della sua controllata indiana, informa che in data 2 dicembre 2023 è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Gujarat, ad Ahmedabad, ilcontenente le informazioni relative alla prospettataNell’ambito dell’Offertae, in qualità di azionista venditore, si èsino a un controvalore massimo, in valuta locale, equivalente a 90 milioni di euro.e si chiuderà venerdì 15 dicembre 2023. A seguito della chiusura del periodo di offerta, si prevede che il regolamento dell’Offerta e l’inizio delle negoziazioni delle azioni di DOMS avvengano entro il 31 dicembre 2023.