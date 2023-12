Milano chiude incolore assieme agli altri Listini europei

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, mentre Wall Street si muove all'insegna della cautela, confermando l'impostazione assunta dai primi giorni del mese, dopo un novembre molto positivo. A rendere gli operatori più prudenti è l'avvicinarsi delle festività, ma anche l'incertezza relativa alle prossime mosse delle banche centrali.Al momento prevalgono le "scommesse" su un possibile taglio dei tassi anticipato, nonostante gli avvertimenti arrivati dal Presidente Powell, che ha messo in guardia dal rischio di alimentare queste speculazioni.Lieve calo dell', che scende a quota 1,082. Ha sofferto di parecchie vendite l', che continua gli scambi a 2.027,1 dollari l'oncia dopo iltoccato a 2,100 dollari. Il(-0,84%) a 73,45 dollari per barile esercitaAumenta di poco lo, che si porta a +176 punti base, con un lieve rialzo di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 4,11%.andamento cauto per, che mostra una performance pari a +0,04%, sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,22%, e poco mosso, che mostra un -0,18%.Chiusura sulla parità per la Borsa di Milano, con ilche si attesta a 29.914 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza il), che si ferma a 31.857 punti, in prossimità dei livelli precedenti.In ribasso il(-0,82%); sulla stessa linea, in rosso il(-1,22%).di Piazza Affari,avanza del 3,73%.Si muove in territorio positivo, mostrando un incremento del 2,33%.Denaro su, che registra un rialzo dell'1,95%.Sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dell'1,09%.I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,33%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,16%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,90%.scende dell'1,57%.di Milano,(+4,21%),(+3,54%),(+2,31%) e(+2,22%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -5,06%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 4,17%.In perdita, che scende del 3,88%.Calo deciso per, che segna un -3,47%.Tra lepiù importanti:08:00: Bilancia commerciale (atteso 17,1 Mld Euro; preced. 16,7 Mld Euro)16:00: Ordini industria, mensile (atteso -2,6%; preced. 2,3%)02:45: PMI servizi Caixin (atteso 50,7 punti; preced. 50,4 punti)08:45: Produzione industriale, mensile (atteso 0,2%; preced. -0,5%)10:00: PMI servizi (atteso 48,2 punti; preced. 47,8 punti).