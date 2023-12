Officina Stellare, nuovo contratto con Photo-Sonics

Officina Stellare

(Teleborsa) -- società vicentina leader nella progettazione e produzione di strumentazione opto-meccanica di eccellenza nei settori dell’Aerospazio, della Ricerca e della Difesa - ha siglato, con PhotoSonics, il contratto per la seconda tranche di fornitura dei sistemi ottici a corto e lungo raggio, operanti sia nello spettro del visibile che dell’infrarosso, necessari per l'esecuzione del progetto MITS (Multispectral Imaging and Tracking System) lanciato nel 2019 dall'esercito americano.Ildei sistemi ottici di Officina Stellare si sviluppa in un arco di tempo di circa 5 anni, con un. Questa seconda tranche di consegne, con un valore di circa 2,7 milioni di Euro, prevede il completamento della fornitura entro Luglio 2026. La prima tranche di fornitura era pari a circa 3.3 milioni.I sistemi ottici di Officina Stellare saranno utilizzati sia sugli strumenti a lungo raggio (Fly-Out) che in quelli a corto raggio (Close-In), e saranno cruciali per soddisfare le richieste di alta precisione dell'esercito americano.