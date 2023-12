Salvini, sfida all'Europa: “Noi come Davide contro burocrate Golia"

(Teleborsa) - Non usa frasi sibillineche da Firenze manda un chiarissimo messaggio all'Europa e all'Italia: una entrata a gamba tesa che ufficializza la sfida all'Europa banchieri e della "burocrazia massonica". i vertici europei Ma anche ai suoi alleati in Italia, perché "sarebbe un errore fatale dividersi" proprio a Strasburgo al voto di giugno."Sbaglia" insomma Antonio Tajani, numero uno di Forza Italia, a disdegnare il patto che unisce i leghisti ai tedeschi di Afd e a Marine Le Pen. E sbaglia chi, non facendo fronte comune, rischia di favorire l'inciucio bis tra popolari e socialisti."Oggi non c'è un'alleanza politica e partitica ma un sentimento di amicizia: su questo palco si sono alternati leader che come in una storia d'amore e professionale, conoscono alti e bassi. È accaduto in Francia, in Olanda, in Italia. Ma Identità e democrazia c'è e sarà determinante in Europa perché nessuno ha mai abbandonato un amico momentaneamente in difficoltà, troppo facile allearsi solo con chi vince". Così il leader della Lega nel corso dell’evento, organizzato dal gruppo Identità e Democrazia al Parlamento europeo alla "Fortezza da Basso" di Firenze, alla presenza di leader e rappresentanti dei partiti europei alleati del Carroccioanche se annunciati, come la leader francese del Rassemblement national, star di Pontida lo scorso settembre, e l'ultranazionalista Geert Wilders, fresco del trionfo elettorale nella sua Olanda. Entrambi mandano un videomessaggio. Pochi minuti per salutare l'amico e alleato e rispolverare vecchi cavalli di battaglia. Per Le Pen è la lotta ai migranti irregolari ("Per la signora Von Der Leyen l'immigrazione non è un problema, ma un progetto"), per Wilders la difesa dei valori nazionali, rivendicando la vittoria in patria come "un terremoto politico per i pesi massimi dell'Europa".- "Mi sono riletto un passaggio della Bibbia - incalza il leader della Lega - quello di Davide e Golia che è confacente a quello che stiamo facendo oggi. Golia cercava uno sfidante tra gli israeliti, e tutti scappavano. Oggi Golia è rappresentato da burocrati e banchieri che sono i primi euroscettici. Oggi a Firenze ci sono gli amici dell'Europa, i difensori dell'Europa. Sapete come è finita, Davide ha sconfitto Golia che sembrava invincibile. Oggi a Firenze ci sono donne e uomini che sconfiggeranno un gigante che è il