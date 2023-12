Wall Street avvia la settimana all'insegna della debolezza

Alaska Air

(Teleborsa) -, in vista delle prossime mosse delle banche centrali e dopo che il Presidente della Fed Jerome Powell ha lasciato intendere che i. Indicazioni importanti in vista della prossima settimana.A pesare sul mercato contribuisce anche ildopo che l'OPEC+ ha fallito nel tentativo di portare avanti il piano di razionamento dell'offerta. Il contratto sul greggio nordamericano scambia a 73 dollari, mentre il Brent del Mare del Nord scambia a 78 dollari.Sul fronte macro, sono attesi per oggi solo i dati relativi agli, ma l'attenzione è già puntata ai dati del mercato del lavoro in agenda questa settimana.Fra i temi caldi della seduta odiernache ha annunciato l'acquisizione diper 1,9 miliardi di dollari.invece potrebbe risentire della debolezza delleA New York, si muove sotto la parità il, che scende a 36.145 punti, con uno scarto percentuale dello 0,28%; sulla stessa linea, si posiziona sotto la parità l', che retrocede a 4.565 punti. In ribasso il(-1,09%); come pure, in rosso l'(-0,85%).