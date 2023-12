Mercati asiatici in ribasso, dati misti dagli indici PMI

Tokyo

(Teleborsa) -, che registranodopo il forte rally di novembre sulle aspettative di una Federal Reserve meno aggressiva, mentre gli analisti si trovano a valutare unasulla salute delle principali economie della regione.In particolare, l'per novembre è salito ai massimi degli ultimi tre mesi, divergendo dalla lettura ufficiale del PMI cinese che mostrava una contrazione. L'è sceso per la quinta volta in sei mesi a novembre, indicando la crescita più debole da novembre 2022.Nel frattempo, alla riunione di dicembre, la ha mantenuto il, in linea con le aspettative degli analisti. Nel comunicato, la governatrice Michele Bullock ha spiegato che le "informazioni limitate" sull'economia nazionale pervenute dopo la riunione di novembre sono state in linea con le aspettative.Si muove in ribasso, con ilche lascia sul parterre l'1,37%; sulla stessa linea, profondo rosso per, in netto calo dell'1,83%.scende dell'1,67%.In netto peggioramento(-2,32%); sulla stessa linea, in ribasso(-0,82%). In moderato rialzo(+0,39%); in rosso(-0,9%).Discesa moderata per l', che propone una variazione percentuale negativa dello 0,30% rispetto alla seduta precedente. Modesto guadagno per l', che avanza di poco a -0,1%. Seduta sostanzialmente invariata per l', che tratta con un moderato -0,07%.Il rendimento dell'tratta 0,67%, mentre il rendimento delè pari 2,69%.