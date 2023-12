Opening Bell stonata per Wall Street

Dow Jones

(Teleborsa) - Si muove in frazionale ribasso Wall Street, in avvio di seduta, con ilche sta lasciando sul parterre lo 0,30%; sulla stessa linea, si posiziona sotto la parità l', che retrocede a 4.555 punti. Sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,41%; sulla stessa tendenza, leggermente negativo l'(-0,21%).A pesare è la decisione di Moody’s di abbassare l'outlook sul rating della Cina da stabile a negativo, alimentando nuovi timori sull'economia e il livello debitorio della seconda maggiore economia al mondo.Sul fronte macroeconomico, si attende il rapporto sull'occupazione americana, in programma venerdì. L'attenzione resta sulle prossime decisioni della Fed sui tassi d'interesse, in programma la prossima settimana.