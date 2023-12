Wall Street prosegue prudente. Focus sulla Fed

Dow Jones

(Teleborsa) - La borsa di Wall Street taglia il traguardo di metà seduta all'insegna della prudenza dopo la decisione di Moody's di abbassare l'outlook sul rating della Cina a negativo e in attesa dei dati chiave sull'occupazione, in programma venerdì, per valutare le prossime mosse della Federal Reserve.Tra gli indici statunitensi, si muove sotto la parità il, che scende a 36.116 punti, con uno scarto percentuale dello 0,24%, mentre, al contrario, si muove intorno alla parità l', che continua la giornata a 4.564 punti. Senza direzione il(0%); guadagni frazionali per l'(+0,23%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per il comparto. Tra i più negativi della lista dell'S&P 500, troviamo i comparti(-1,19%),(-1,06%) e(-0,69%).del Dow Jones,(+1,95%),(+1,16%),(+0,76%) e(+0,74%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,21%.Soffre, che evidenzia una perdita del 2,22%.Preda dei venditori, con un decremento del 2,04%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,90%.Tra idel Nasdaq 100,(+1,95%),(+1,79%),(+1,46%) e(+1,40%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -8,02%.Pesante, che segna una discesa di ben -4,39 punti percentuali.Seduta negativa per, che scende del 4,16%.Vendite su, che registra un ribasso del 3,62%.14:15: Occupati ADP (atteso 128K unità; preced. 113K unità)14:30: Bilancia commerciale (atteso -64,1 Mld $; preced. -61,5 Mld $).