Agatos, accordo con Skyland Energy per rilancio. Resterà quotata

Agatos

(Teleborsa) - Il CdA di, holding quotata su Euronext Growth Milan e specializzata nella progettazione e realizzazione di impianti di biometano, fotovoltaici e per l'efficientamento energetico, ha deliberato di approvare il, operatore italiano attivo nel settore delle energie da fonti rinnovabili e nell'efficientamento energetico che fa capo all'imprenditore cinese Lin Xiaokey.Il Term-Sheet che è organizzato in due operazioni. L'prevede un intervento di Skyland in aumento di capitale su Agatos con contestuale accordo con i Soci Storici, mentre l'prevede un intervento di Skyland a sostegno di Agatos Energia nell'ambito del piano di risanamento di quest'ultima da effettuarsi nel contesto di una composizione negoziata.L'Operazione Agatos e l'Operazione Agatos Energia procedono insieme e in parallelo con l'obiettivo di risanare Agatos Energia e per. Skyland ha "come razionale strategico quello di potenziare la propria presenza nel settore anche attraverso linee di crescita esterne, e come obiettivo quello di assumere il controllodi Agatos e mantenere la stessa quotata sul mercato azionario" si legge in una nota.In particolare, l'Operazione Agatos prevede l'impegno di Skyland a sottoscrivere unriservato di 3 milioni di euro in Agatos con prezzo di emissione per azione pari a 0,05 euro e a promuovere la conseguente. I soci storici si sono impegnati a non aderire all'OPA.Subito dopo la sottoscrizione dell'aumento di capitale l'attuale consiglio di Agatos si è impegnato a: approvare la semestrale 2023; convocare l'assemblea ordinaria dei soci; rassegnare le dimissioni dalle proprie cariche. All', i soci nomineranno il. I soci storici si sono impegnati a votare la lista proposta da Skyland.