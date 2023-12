Borse europee positive, FTSE MIB prosegue sopra i 30.000 punti

FTSE MIB

(Teleborsa) -. Gli acquisti diffusi interessano anche il, che si muove sulla stessa onda rialzista degli altri listini di Eurolandia e si mantiene, che non si vedeva da giugno 2008 ed è stata superata nella chiusura di ieri.L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,06%. L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,09%. Sostanzialmente stabile il mercato petrolifero, che continua la sessione sui livelli della vigilia con il(Light Sweet Crude Oil) che scambia a 72,02 dollari per barile.In lieve rialzo lo, che si posiziona a +175 punti base, con un timido incremento di 2 punti base, con ilpari al 4,00%.nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità, performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,39%, e incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente.Ilmostra un guadagno, con ilche sta mettendo a segno un +0,45%; sulla stessa linea, lieve aumento per il, che si porta a 32.173 punti. In moderato rialzo il(+0,26%); sulla stessa linea, leggermente positivo il(+0,22%).di Milano, troviamo(+2,93%),(+2,76%),(+1,76%) e(+1,29%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -0,55%.Al Top tra le azioni italiane a(+2,04%),(+1,59%),(+1,48%) e(+1,14%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,99%. Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,98%. Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,45%. Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,43%.