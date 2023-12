Tokyo rimbalza, ottima Sydney dopo dato sul PIL

Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -, guidati da(dopo l'ampio sell-off di martedì) e(che festeggia il dato sul PIL dell'Australia). Gli investitori sono anche confortati dai deboli indicatori del mercato del lavoro statunitense (i dati JOLT hanno mostrato che le offerte di lavoro sono diminuite più del previsto a ottobre), che hanno alimentato più scommesse sul fatto che la Federal Reserve abbia finito di aumentare i tassi di interesse.termina la seduta con un guadagno suldel 2,04%; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per, che arriva allo 0,61%.segna un -0,11%. I mercati cinesi restano indietro dopo che l'agenzia di ratingha declassato l'sul paese a "", segnalando crescenti rischi economici derivanti da un tracollo del mercato immobiliare e dalla mancanza di un chiaro sostegno politico da parte di Pechino.Sale(+0,79%); consolida i livelli della vigilia(+0,04%); leggermente positivo(+0,44%).Su di giri(+1,61%). Il PIL australiano è cresciuto del 2,1% su base annua nel terzo trimestre, battendo la crescita dell'1,8% attesa dagli analisti, e superando anche il +2% del secondo trimestre.Sostanziale invarianza per l', che passa di mano con un trascurabile -0,15%. Sottotono l', che passa di mano con un calo dello 0,80%. Contenuto ribasso per l', che mostra una flessione dello 0,20%.Il rendimento dell'scambia 0,65%, mentre il rendimento per ilè pari 2,69%.