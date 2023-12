BPPB, nuovo piano al 2025: scenario mercato più favorevole del previsto

(Teleborsa) - Il CdA dellaha approvato il, che rappresenta l'aggiornamento ed estensione del Piano Industriale 2021-2024 in corso, il quale registra "uno stato di avanzata realizzazione dei principali cantieri progettuali".Sotto il profilo degli obiettivi economico patrimoniali, anche grazie ad uno, i principali target fissati al 2024 (ROE, Tier 1 ratio fully loaded, NPL ratio netto e lordo) saranno raggiunti già a fine 2023, quindi conIn tale ambito, a valle del completamento della programmata migrazione IT, è emersa "l'per consolidare i risultati raggiunti e migliorare la performance operativa, estendendo la scadenza del Piano al 2025", si legge in una nota.Glisono:8% -9%,<65%, Total Capital Ratio fully loaded >17%,<3%, Indicatore di Liquidità a breve LCR > 200%, Indicatore di Liquidità strutturale NSFR > 120%.