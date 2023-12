Dollar General, vendite calano meno delle attese nel terzo trimestre

Dollar General

(Teleborsa) -, catena statunitense di discount, ha chiuso ildell'anno fiscale 2023 (terminato il 3 novembre 2023) conin aumento del 2,4% a 9,7 miliardi di dollari,diminuite dell'1,3% (rispetto alle stime degli analisti di un calo del 2,1%, secondo i dati LSEG), utile operativo diminuito del 41,1% a 433,5 milioni di dollari, e utile per azione (EPS) diminuito del 45,9% a 1,26 dollari."Sebbenefinanziari per il terzo trimestre, compreso un significativo ostacolo dovuto alla riduzione delle scorte, siamo soddisfatti dello slancio di alcune tendenze di vendita sottostanti, compreso il traffico positivo dei clienti, nonché i guadagni di quote di mercato", ha commentato il"Con questo in mente, siamo lieti di annunciare oggi i nostri, che comprendono circa 2.385 progetti in totale, tra cui 800 nuovi negozi, 1.500 ristrutturazioni e 85 traslochi - ha aggiunto - Si tratta di un rallentamento modesto rispetto al numero di progetti degli ultimi anni, che riteniamo prudente in questo contesto. Siamo entusiasti delle opportunità che questi progetti offrono per servire sia i clienti nuovi che quelli esistenti, generando al contempo forti ritorni finanziari per l'azienda e gettando le basi per la crescita futura".Dollar General hafinanziaria per l'anno fiscale 2023.