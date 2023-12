Piazza Affari negativa zavorrata dalle banche, Europa debole

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, risultando la peggiore tra le Borse europee, in una. Sul fronte macroeconomico, ina ottobre la produzione industriale ha sorpreso al ribasso, con una variazione di -0,4% m/m rispetto a +0,2% atteso e -1,3% precedente, registrando il quinto calo mensile consecutivo. Il dato macro più importante arriverà comunque domani: i payroll non agricoli degli Stati Uniti incideranno sulle aspettative degli investitori in merito ai possibili tagli dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve il prossimo anno.L'prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,24%. L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 2.027,2 dollari l'oncia. Lieve aumento del(Light Sweet Crude Oil) che sale a 69,6 dollari per barile.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +174 punti base, con ilche si posiziona al 3,94%.senza slancio, che negozia con un -0,16%,è stabile, riportando un moderato -0,02%, e andamento cauto per, che mostra una performance pari a -0,1%.Prevale la cautela in chiusura a, con ilche archivia la seduta con un calo dello 0,67%; sulla stessa linea, cede alle vendite il, che chiude a 32.091 punti. Sui livelli della vigilia il(-0,08%); sulla stessa tendenza, consolida i livelli della vigilia il(-0,1%).Dai dati di chiusura di Milano, ilnella seduta del 7/12/2023 risulta essere stato pari a 2,41 miliardi di euro, in ribasso (-8,94%), rispetto ai precedenti 2,65 miliardi; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,62 miliardi di azioni della seduta precedente a 0,62 miliardi.di Piazza Affari,avanza dell'1,55%. Sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,85%. Guadagno moderato per, che avanza dello 0,78%. Piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,77%.Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -4,14%. Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 3,94%. Scivola, con un netto svantaggio del 2,73%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,65%.di Milano,(+1,93%),(+1,64%),(+1,62%) e(+1,58%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -3,76%. Spicca la prestazione negativa di, che scende del 3,74%.scende del 3,66%. Calo deciso per, che segna un -2,88%.