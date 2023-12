SEC accusa cinque broker abusivi per frodi su società pre-IPO

(Teleborsa) - La Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha presentato oggi accuse contro Raymond J. Pirrello, Jr., Marcello Follano, Robert Cassino, Anthony DiTucci, Joseph Rivera e le loro società con sede nel New Jersey o New York Prior 2 IPO Inc., Late Stage Asset Management, LLC, Pre IPO Marketing Inc. e JL Rivera Enterprises Ltd. per aver effettuatoSecondo la denuncia della SEC, gli imputati hanno utilizzato una rete nazionale di agenti di vendita non registrati perda oltre 4.000 investitori in tutto il mondo. La denuncia sostiene che gli imputati hanno falsamente detto agli investitori che non c'erano commissioni anticipate sulle offerte e che gli imputati avrebbero realizzato un profitto solo dopo che le società pre-IPO fossero diventate pubbliche; tuttavia, a tutti gli investitori sono stati addebitati ricarichi iniziali non divulgati, alcuni fino al 150%, da cui gli imputati e la loro rete di agenti di vendita non registrati hanno"Come affermato nella nostra denuncia, gli imputati hannodi nessuna commissione anticipata quando hanno sottratto per sé decine di milioni da tali commissioni non divulgate - ha affermato Sheldon L. Pollock, Associate Regional Director in the New York Regional Office della SEC - Continuiamo a esaminare attentamente la vendita di investimenti pre-IPO unregistered agli":La SEC ha anche sottolineato che le persone accusate hannoagli investitori e ai potenziali dipendenti l'identità di uno dei capofila del sistema, Pirrello, per nascondere il fatto che gli era stato impedito di associarsi con intermediari in un precedente procedimento amministrativo da parte della La SEC, dopo che una giuria lo aveva ritenuto responsabile dinell'agosto 2019.