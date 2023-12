Wall Street cauta guarda alla Federal Reserve

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

utilities

beni industriali

energia

informatica

finanziario

Walgreens Boots Alliance

Boeing

3M

Home Depot

American Express

Intel

Johnson & Johnson

Wal-Mart

Lucid

Walgreens Boots Alliance

Zoom Video Communications

Moderna

Old Dominion Freight Line

Constellation Energy

Datadog

Enphase Energy

(Teleborsa) - A New York, ilè sostanzialmente stabile, chiudendo la giornata su 36.054 punti, mentre, al contrario, si è mosso al ribasso l', che ha perso lo 0,39%, chiudendo a 4.549 punti. In lieve ribasso il(-0,56%); sulla stessa tendenza, in frazionale calo l'(-0,52%).Gli investitori guardano alle prossime riunioni delle banche centrali e scommettono su un taglio dei tassi da parte di Fed e BCE, che si riuniranno la prossima settimana. Sul fronte macroeconomico, i dati sull'occupazione del settore privato hanno evidenziato che a novembre il mercato del lavoro cresce , ma meno delle attese. Il deficit della bilancia commerciale a ottobre è aumentato del 5,1% a 64,3 miliardi di dollari.In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti(+1,38%) e(+0,47%). Tra i più negativi della lista dell'S&P 500, troviamo i comparti(-1,64%),(-0,93%) e(-0,50%).del Dow Jones,(+4,24%),(+1,17%),(+1,08%) e(+0,81%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -1,86%.Calo deciso per, che segna un -1,55%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,22%.Pensosa, con un calo frazionale dell'1,09%.Al top tra i, si posizionano(+5,01%),(+4,24%),(+3,23%) e(+2,96%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -5,55%.Tonfo di, che mostra una caduta del 4,80%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 3,18%.Soffre, che evidenzia una perdita del 2,94%.Tra i datisui mercati statunitensi:13:30: Challenger licenziamenti (preced. 36,84K unità)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 223K unità; preced. 218K unità)16:00: Scorte ingrosso, mensile (atteso -0,2%; preced. 0,2%)14:30: Variazione occupati (atteso 180K unità; preced. 150K unità)14:30: Tasso disoccupazione (atteso 3,9%; preced. 3,9%)16:00: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 61,8 punti; preced. 61,3 punti)16:00: Scorte industria, mensile (preced. 0,4%).