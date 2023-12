Wall Street positiva, focus sul mercato del lavoro

GameStop

(Teleborsa) -, con il Dow Jones che rimane più indietro rispetto a S&P 500 e Nasdaq, che sono in buon rialzo. Lerimangono sotto l'attenzione degli investitori, in vista delle riunioni di dicembre e dopo le dichiarazioni di Kazuo Ueda, governatore della, che ha fatto riferimento alla possibile fine della politica monetaria del Giappone incentrata sui tassi negativi.Sulle scelte dellapotrebbero incidere in dati in arrivo domani dalla pubblicazione dela novembre, il più importante market mover della settimana.Intanto, sempre sul fronte del lavoro, è emerso che nell'ultima settimana sono state pressoché invariate lenegli USA; in calo oltre le attese, invece, le richieste continuative di sussidio. Inoltre, sono aumentati i licenziamenti negli USA nel mese di novembre, secondo il rapporto Challenger, Gray & Christmas.Tra gliha riportato ricavi del terzo trimestre inferiori alle previsioni del mercato,ha comunicato un calo delle vendite inferiore alle attese degli analisti nel terzo trimestre, Advanced Micro Devices ha reso nota l'introduzione di nuovi chip acceleratori destinati a competere nel redditizio mercato dell'intelligenza artificiale (AI).Guardando ai, ilè sostanzialmente stabile e si posiziona su 36.040 punti, mentre, al contrario, piccolo scatto in avanti per l', che arriva a 4.573 punti. Buona la prestazione del(+1,06%); con analoga direzione, in rialzo l'(+0,73%).