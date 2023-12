Borse europee frazionalmente positive. Milano sulla parità

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che non aggancia il, a causa dei bassissimi scambi del giorno dell'Immacolata e del lungo ponte di Sant'Ambrogio. La prudenza comunque è d'obbligo in attesa dei dati sul mercato delle lavoro USA.L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,079. L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,02%. Pioggia di acquisti sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno del 2,45%.Lopeggiora, toccando i +179 punti base, con un aumento di 5 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari al 4,01%.senza slancio, che negozia con un +0,15%,è stabile, riportando un moderato +0,15%, e sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,60%.Sosta sulla parità la Borsa di Milano, con ilche si attesta a 30.106 punti; sulla stessa linea, incolore il, che continua la seduta a 32.082 punti, sui livelli della vigilia.Senza direzione il(+0,16%); in moderato rialzo il(+0,23%).Tra idi Milano, in evidenza(+3,17%),(+1,30%),(+1,11%) e(+1,09%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,57%.Pensosa, con un calo frazionale dell'1,31%.Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,22%.Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,01%.Tra i(+3,22%),(+3,21%),(+1,43%) e(+1,43%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,77%.Piccola perdita per, che scambia con un -1,4%.Tentenna, che cede l'1,15%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dell'1,05%.Tra i dati00:30: Spese reali famiglie, mensile (atteso -0,2%; preced. 0,3%)00:50: Partite correnti (preced. 2.724 Mld ¥)00:50: PIL, trimestrale (atteso -0,5%; preced. 1,2%)07:30: Occupazione, trimestrale (atteso -0,1%; preced. 0,1%)08:00: Prezzi consumo, mensile (atteso -0,4%; preced. 0%).