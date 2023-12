Mercati europei positivi

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) - Poco mossa la borsa di Milano, che non si allinea all'andamento più tonico delle altre borse di Eurolandia, in attesa dei dati sul lavoro USA in uscita fra poco.Prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,23%. Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 2.027,5 dollari l'oncia. Seduta positiva per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno del 2,06%.In salita lo, che arriva a quota +178 punti base, con un incremento di 4 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 4,02%.giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,28%, poco mosso, che mostra un +0,17%, e andamento positivo per, che avanza di un discreto +0,73%.Sostanzialmente stabile Piazza Affari, che continua la sessione sui livelli della vigilia, con ilche si ferma a 30.181 punti, mentre, al contrario, piccolo scatto in avanti per il, che arriva a 32.158 punti.In frazionale progresso il(+0,35%); sui livelli della vigilia il(+0,15%).Tra idi Milano, in evidenza(+2,06%),(+1,74%),(+1,31%) e(+1,22%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,94%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,25%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,58%.Tra i(+2,63%),(+2,15%),(+1,95%) e(+1,73%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,12%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,59%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,55%.Pensosa, con un calo frazionale dell'1,40%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati:00:30: Spese reali famiglie, mensile (atteso -0,2%; preced. 0,3%)00:50: Partite correnti (preced. 2.724 Mld ¥)00:50: PIL, trimestrale (atteso -0,5%; preced. 1,2%)07:30: Occupazione, trimestrale (atteso -0,1%; preced. 0,1%)08:00: Prezzi consumo, mensile (atteso -0,4%; preced. 0%).