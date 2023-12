Wall Street in moderato rialzo

Dow Jones

(Teleborsa) - Wall Street chiude gli scambi in moderato rialzo, mostrando ottimismo in vista dei dati del mercaste de lavoro. A New York, ilè sostanzialmente stabile e chiude la giornata su 36.117 punti, mentre, al contrario, l'termina la giornata in aumento dello 0,80%. In rialzo il(+1,48%); come pure, sale l'(+0,99%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+3,22%),(+1,28%) e(+0,90%). Il settore, con il suo -0,61%, si attesta come peggiore del mercato.Tra i(+7,11%),(+2,11%),(+1,14%) e(+1,02%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -1,66%.Sottotonoche mostra una limatura dell'1,12%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,03%.Tra i(+9,91%),(+7,11%),(+5,37%) e(+5,34%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -3,21%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,86%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,76%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,65%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:14:30: Variazione occupati (atteso 180K unità; preced. 150K unità)14:30: Tasso disoccupazione (atteso 3,9%; preced. 3,9%)16:00: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 62 punti; preced. 61,3 punti)14:30: Prezzi consumo, mensile (preced. 0%)14:30: Prezzi consumo, annuale (preced. 3,2%)16:00: Scorte industria, mensile (preced. 0,4%)16:00: Vendite industria, mensile (preced. 1,1%).