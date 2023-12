Wall Street positiva dopo dati mercato del lavoro

Dow Jones

(Teleborsa) - Wall Street continua la seduta con un guadagno frazionale, dopo i dati del mercato del lavoro più forti del previsto. Ildello 0,30%; sulla stessa linea, l'avanza in maniera frazionale, arrivando a 4.603 punti.Leggermente positivo il(+0,38%); come pure, in frazionale progresso l'(+0,35%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+1,06%),(+0,76%) e(+0,72%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,40%),(+1,26%),(+1,24%) e(+1,18%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,00%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,78%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,59%.(+5,74%),(+2,81%),(+1,88%) e(+1,83%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,80%.Pensosa, con un calo frazionale dell'1,40%.Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,28%.Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,28%.Tra i datisui mercati statunitensi:14:30: Variazione occupati (atteso 180K unità; preced. 150K unità)14:30: Tasso disoccupazione (atteso 3,9%; preced. 3,9%)16:00: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 62 punti; preced. 61,3 punti)14:30: Prezzi consumo, mensile (preced. 0%)14:30: Prezzi consumo, annuale (preced. 3,2%).