Wall Street prudente nella settimana della Fed

(Teleborsa) - Partenza cauta per la borsa di Wall Street, nella settimana in cui si riunisce laper decidere in materia d tassi di interesse. La sessione di venerdì 8 dicembre si è chiusa al rialzo grazie all'ottimismo degli investitori sull'economia e sull'inflazione e al robusto rapporto sull'occupazione di novembre.Sullo sfondo regna la cautela per lo stato dell'dopo la netta frenata dei prezzi al consumo nel mese di novembre.Le Banche centrali restano dunque in primo piano con le riunioni di fine anno, previste questa settimana, che determineranno le politiche monetarie della prima parte del 2024.Tra gli indici statunitensi, ilriporta una variazione pari a +0,18%: sulla stessa linea, resta piatto l', con le quotazioni che si posizionano a 4.599 punti. Sui livelli della vigilia il(+0,01%); sotto la parità l', che mostra un calo dello 0,48%.