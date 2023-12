Banco BPM, Castagna: revamping di Webank con advertising e remunerazione depositi

Banco BPM

(Teleborsa) -intende perseguire un "", la banca online del gruppo, che comunque negli ultimi anni "non ha dormito ed è cresciuta, ma su cui non ci siamo concentrati per il nostro focus su altro". Lo ha affermato, amministratore delegato di Banco BPM, nella presentazione alla comunità finanziaria del Piano Strategico 2023-2026 L'AD ha spiegato che "Webank può incrementare la customer base, e questo verrà conseguito con". "Dedicheremo una buona percentuale di soldi nell'acquisire nuovi clienti", ha sottolineato.

Nella presentazione si legge che l'upscale di Webank (~+30% dei clienti Webank) sarà perseguito con il rinnovamento della brand awareness/pubblicità digitale, con offerte selettive di remunerazione dei depositi, con l'introduzione della consulenza finanziaria a distanza con Filiale Digitale, con l'estensione dell'offerta (es. prodotti Agos, Protezione, etc).