Seduta moderatamente positiva a New York in attesa della Fed

(Teleborsa) -, con ilche sale dello 0,43% a 36.405 punti, proseguendo la serie di tre rialzi consecutivi, iniziata giovedì scorso; sulla stessa linea, l'procede a piccoli passi, avanzando a 4.622 punti. In denaro il(+0,85%); senza direzione l'(-0,01%). Gli investitori attendono l'per capire quanto presto potrebbero essere tagliati i tassi di interesse.Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i(+0,97%),(+0,90%) e(+0,71%). Il settore, con il suo -1,04%, si attesta come peggiore del mercato.Al top tra i(+4,38%),(+3,00%),(+2,34%) e(+2,15%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -1,50%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dell'1,29%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,11%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,78%.(+9,03%),(+7,97%),(+5,41%) e(+5,04%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -3,23%.Scivola, con un netto svantaggio del 2,54%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,24%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,85%.Tra i datisui mercati statunitensi:14:30: Prezzi consumo, mensile (atteso 0%; preced. 0%)14:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 3,1%; preced. 3,2%)14:30: Prezzi produzione, annuale (atteso 1%; preced. 1,3%)14:30: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,1%; preced. -0,5%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (preced. -4,63 Mln barili)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 223K unità; preced. 220K unità)14:30: Prezzi import, mensile (atteso -0,8%; preced. -0,8%).