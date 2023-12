Wall Street cauta. Dopo l'inflazione guarda alla Federal Reserve

Dow Jones

(Teleborsa) - Partenza prudente per la borsa di Wall Street, dopo il dato di novembre sui prezzi al consumo in rallentamento, nel mese di novembre, ma meno delle aspettative, che contribuirà alla scelta della Fed, sui tassi, domani.I mercati attendono le parole di Jerome Powell per capire la direzione della politica monetaria della banca centrale americana, nel 2024.Tra gli indici statunitensi, ilriportando una variazione pari a -0,03%; mentre, al contrario, si muove al ribasso l', che perde lo 0,29%, scambiando a 4.609 punti. In frazionale calo il(-0,23%); sulla stessa linea, poco sotto la parità l'(-0,3%).