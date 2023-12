Acquisti a Wall Street dopo la Fed sui tassi

Dow Jones

(Teleborsa) - Segno più in chiusura per il listino USA, dopo la decisione sui tassi del Federal Open Market Committee (FOMC) della Fed e le previsioni dei banchieri centrali statunitensi per il prossimo anno. Come atteso, i tassi sono rimasti fermi per il terzo meeting consecutivo, ma dal dot plt è emerso che la proiezione mediana dei tassi per la fine del 2024 è scesa al 4,6%, e ciò implica tre tagli dei tassi di 25 punti base per il prossimo anno.Ilè in aumento dell'1,40%, proseguendo la serie positiva iniziata giovedì scorso; sulla stessa linea, performance positiva per l', che termina la giornata in aumento dell'1,37% rispetto alla chiusura della sessione borsistica precedente. In rialzo il(+1,27%); come pure, sale l'(+1,1%).In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+3,72%),(+1,83%) e(+1,82%).Al top tra i(+7,39%),(+3,06%),(+2,97%) e(+2,87%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -0,83%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,66%.(+13,25%),(+7,89%),(+7,62%) e(+7,39%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -1,56%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,55%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,52%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 223K unità; preced. 220K unità)14:30: Prezzi import, mensile (atteso -0,8%; preced. -0,8%)14:30: Prezzi export, mensile (atteso -1%; preced. -1,1%)14:30: Vendite dettaglio, mensile (atteso -0,1%; preced. -0,1%)14:30: Vendite dettaglio, annuale (preced. 2,5%)16:00: Scorte industria, mensile (atteso 0,1%; preced. 0,4%)16:00: Vendite industria, mensile (preced. 1,1%).