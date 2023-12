Execus, ok da soci ad aumenti di capitale per acquisizioni Differens e Adasta Media

Execus

(Teleborsa) - L'di, società quotata su Euronext Growth Milan e operante nel settore del social selling, ha deliberato dia pagamento, per dar seguito alledi Differens e Adasta Media, e di conferire una delega al CdA da esercitare entro cinque anni dalla delibera nei limiti previsti dallo statuto fino a un massimo di 10 milioni di euro, per aumentare a pagamento una o più volte il capitale sociale di Execus anche con esclusione del diritto di opzione.Sempre in data odierna, immediatamente dopo la chiusura dei lavori assembleari, sono stati stipulati: l'della partecipazione pari al 51% del capitale di Differens da parte dei soci Differens con conseguente sottoscrizione della Prima Tranche Differens, in relazione alla quale saranno emesse 33.333 azioni Execus; l'della partecipazione pari al 25,50% del capitale di Adasta da parte dei soci Adasta con conseguente sottoscrizione della Prima Tranche Adasta, in relazione alla qualesaranno emesse 148.750 azioni Execus; ildel 25,5% del capitale di Adasta dai soci di Adasta ad Execus con contestuale integrale pagamento da parte della società della somma di 318.750 euro.