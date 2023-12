Positiva Wall Street con la Fed che alimenta aspettative su tagli tassi

Dow Jones

(Teleborsa) -, che mostra sulun rialzo dello 0,27%, mentre, al contrario, resta piatto l', con le quotazioni che si posizionano a 4.715 punti. In lieve ribasso il(-0,36%); pressoché invariato l'(-0,13%).Si distinguono nel paniere S&P 500 i(+2,68%),(+1,71%) e(+1,09%). Nella parte bassa della classifica dell'S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-0,91%),(-0,76%) e(-0,65%)., che ha mantenuto i tassi di interesse stabili, come ampiamente previsto, e il suo "" ha mostrato che i funzionari della banca centrale stanno considerando tagli di tre quarti di punto durante il 2024, una. Durante la conferenza stampa, il presidente Jerome Powell ha lasciato intendere che il FOMC ha iniziato a discutere di tagli dei tassi, un cambiamento significativo rispetto ai suoi recenti commenti "prematuri".Sul fronte macroeconomico, sono aumentate - contro attese per un calo - lenegli Stati Uniti nel mese di novembre, sono cresciute meno delle attese le richieste di sussidio allanell'ultima settimana e sono risultati in calo istatunitensi a novembre.del Dow Jones,(+5,67%),(+5,15%),(+3,94%) e(+3,63%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,38%. Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,10%. Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,92%. Preda dei venditori, con un decremento dell'1,84%.(+15,14%),(+13,72%),(+13,53%) e(+10,78%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -6,03%. Pessima performance per, che registra un ribasso del 5,05%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 3,30%. Vendite su, che registra un ribasso del 3,09%.