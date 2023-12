La Borsa di New York prolunga il rally post Fed

Dow Jones

(Teleborsa) -suldello 0,43%, proseguendo la serie di sei rialzi consecutivi, iniziata il 7 di questo mese; sulla stessa linea, l'avanza in maniera frazionale, arrivando a 4.720 punti. Consolida i livelli della vigilia il(-0,15%); come pure, sulla parità l'(+0,02%).Gli acquisti sull'azionario USA sono continuati dopo che mercoledì sera la Federal Reserve ha ammesso che i suoi sforzi per contenere l'inflazione stanno prendendo piede e ha indicato che, sostenendo il sentiment degli investitori.Nell'S&P 500, buona la performance dei(+2,94%),(+1,68%) e(+1,23%). Tra i peggiori della lista del paniere S&P 500, in maggior calo i comparti(-1,49%),(-1,28%) e(-0,55%).Tra i(+6,42%),(+5,72%),(+3,68%) e(+3,63%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,69%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,64%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,25%.scende dell'2,00%.(+14,14%),(+11,75%),(+11,12%) e(+9,26%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -7,56%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 6,35%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 4,77%.In perdita, che scende del 4,28%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:15:15: Produzione industriale, annuale (preced. -0,7%)15:15: Produzione industriale, mensile (atteso 0,2%; preced. -0,6%)15:45: PMI servizi (atteso 50,5 punti; preced. 50,8 punti)15:45: PMI composito (preced. 50,7 punti)15:45: PMI manifatturiero (atteso 49,1 punti; preced. 49,4 punti)14:30: Apertura cantieri14:30: Permessi edilizi.