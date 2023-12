Wall Street cauta verso chiusura settimana in rialzo

Dow Jones

(Teleborsa) - Wall Street taglia il traguardo di metà seduta all'insegna della cautela, con gli investitori che continuano a valutare l'esito delle riunioni di Fed e BCE, guardando a quando le banche centrali potrebbero iniziare a tagliare i tassi per la prima volta (nonostante qualche segnale di cautela espresso da Powell e Lagarde che hanno più volte ripetuto come le prossime scelte saranno dipendenti dai dati).Tra gli indici statunitensi, ilsi attesta sui valori della vigilia a 37.253 punti; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità l', che continua la giornata a 4.715 punti. In frazionale progresso il(+0,42%); senza direzione l'(+0,17%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per il settore. Nel listino, i settori(-1,42%),(-0,86%) e(-0,80%) sono tra i più venduti.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+3,25%),(+2,68%),(+1,55%) e(+1,23%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,52%.Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,31%.Piccola perdita per, che scambia con un -1,08%.Tentenna, che cede lo 0,98%.(+4,46%),(+4,38%),(+3,67%) e(+2,89%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -6,42%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 5,27%.In perdita, che scende del 5,26%.Preda dei venditori, con un decremento del 3,14%.