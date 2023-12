Terzo Settore, UniCredit lancia edizione 2023 di "1 voto, 200.000 aiuti concreti"

Unicredit

(Teleborsa) - Al via oggi la nuova edizione della campagna di solidarietà e sensibilizzazione didedicata alle Organizzazioni del Terzo Settore che si impegnano per ilmetterà a disposizione fino a 200 mila euro del fondo “Carta E” alle più votate tra le oltre 1.000 organizzazioni del Terzo Settore presenti su IlMioDono.it, la piattaforma di fundraising creata dalla Banca per facilitare l'incontro tra le Organizzazioni Non Profit e tutti coloro che vogliono sostenere questo settore offrendo un aiuto concreto.Tutti i sostenitori - spiega la nota - "possono esprimere attraverso unal loro sostegno a quelle comunità e a quei territori che come Banca serviamo quotidianamente. Clienti e non Clienti di UniCredit potranno accedere,al sito ilMioDono.it, selezionare l'Organizzazione preferita e votarla attraverso un account e-mail o i propri profili Facebook e Twitter e – se lo desiderano – aggiungere una donazione".L'inziativa si inserisce nel più ampio progetto “Carta E” di UniCredit, nato nel 2005 e finalizzato a supportare iniziative di solidarietà sociale sui territori. La Banca rinuncia a una parte delle commissioni sul transato delle carte etiche per destinarle al fondo etico.Quella in partenza oggi è la quindicesima edizione della campagna di solidarietà realizzata diNel corso della passata edizione sono stati raccolti oltre 86.000 voti in 58 giorni, con una media giornaliera di oltre 1.500 voti e 175.000 euro di donazioni aggiuntive raccolte da oltre 8.000 sostenitori. I 200 mila euro di questa edizione, sommati agli importi delle precedenti e ai contributi volontari spontaneamente erogati da chi ha supportato l'iniziativa con il voto e con le donazioni, portano a oltre 4 milioni di euro la somma complessivamente distribuita dal 2010, grazie all'iniziativae.