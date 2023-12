Accenture conferma guidance dopo risultati primo trimestre

Accenture

(Teleborsa) -, una delle maggiori società a livello mondiale nel campo della consulenza aziendale, ha chiuso ildell'anno fiscale 2024 (terminato il 30 novembre 2023) conpari a 16,2 miliardi di dollari, in aumento del 3% in dollari e dell'1% in valuta locale rispetto al primo trimestre dell'anno fiscale 2023L'è stato di 2,01 miliardi di dollari, rispetto ai 2,00 miliardi di dollari del primo trimestre dell'anno fiscale 2023. L'utile netto rettificato è stato di 2,12 miliardi di dollari. L'utile per azione è stato di 3,10 dollari, rispetto ai 3,08 dollari di un anno fa, mentre l'è stato di 3,27 dollari, in aumento del 6%."Sono lieta di averin questo trimestre, investendo strategicamente su larga scala per la crescita futura - ha commentato la- I nostri rapporti profondi e fidati con i clienti si riflettono ancora una volta nei 30 clienti con bookings trimestrali di oltre 100 milioni di dollari".Accenture haaziendali per l'; continua a prevedere una crescita dei ricavi compresa tra il 2% e il 5% in valuta locale; EPS da 11,41 a 11,76 dollari, con un aumento dal 6% al 9%; e un utile per azione rettificato compreso tra 11,97 e 12,32 dollari, con un aumento dal 3% al 6%.