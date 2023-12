Brse asiatiche contrastate. Tokyo positiva con la Bank of Japan

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -, con la borsa giapponese che beneficia della politica di, che oggi ha confermato tassi negativi e altre misure espansive, compresa la politica del controllo della curva dei rendimenti., invece, hanno risentito die tentennamenti di Wall Street e di undi un imminente taglio dei tassi da parte della Fed nel primo trimestre 2024.Seduta in lieve rialzo per, con il, che avanza dell'1,41%, mentre il Topix ha guadagnato lo 0,75%. Sulla parità(+0,07%).Piatte le borse cinesi, con Shanghai che fa segnare un +005% eche sale dello 0,12%. Peggio la borsa di Taiwan che cede lo 0,43%.Fra le altre borse che chiuderanno più tardi le rispettive sedute risulta negativa(-0,92%), mentre fanno bene(+0,31%),(+0,21%),(+0,07%) e(+0l,02%).Senza direzione(+0,23%); buona la prestazione di(+0,87%).Modesto guadagno per l', che avanza di poco a +0,57%. Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile +0,07%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato +0,11%.Il rendimento dell'è pari 0,65%, mentre il rendimento delscambia 2,63%.