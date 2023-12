Cherry Bank, stipulato atto di fusione di Banca Popolare Valconca

(Teleborsa) -, banca specializzata in servizi di supporto alle imprese, trasformazione di portafogli NPL e acquisto di crediti fiscali, hadi BPV in Cherry Bank in esecuzione delle deliberazioni precedentemente assunte dalle assemblee straordinarie di entrambi gli istituti bancari.Nel dettaglio, l'atto di fusione prevede il seguente rapporto di cambio a favore dei Soci BPV: per ogni n. 1 azione ordinaria di Banca Popolare Valconca posseduta verrà assegnata in concambio n. 1 azione ordinaria di Cherry Bank di nuova emissione e priva di indicazione del valore nominale. Alla data di efficacia della fusione il capitale sociale di Cherry Bank sarà pari a 49.597.778 euro - di cui il- suddiviso in n. 105.752.070 azioni ordinarie."Sono statie, grazie anche ai Commissari di BPV Livia Casale e Francesco Fioretto, abbiamo ora chiuso un'integrazione di importanza strategica per il futuro della Banca -e azionista di maggioranza di Cherry Bank - Da oggi possiamo parlare di un istituto bancario patrimonialmente più forte e con un'offerta ancora più completa"."L'obiettivo è ora quello di preparare, se non persino prima, ilche sarà la nostra bussola per gli anni a venire, anche perché con questa operazione raggiungiamo un patrimonio netto di circa 150 milioni, attivi totali per oltre 3 miliardi e circa 500 dipendenti", ha aggiunto."Ci tengo però a sottolineare come l'atto di fusione- ha spiegato - La Banca, infatti, continuerà ad operare nelle filiali in Romagna con gli sportelli e le insegne targate BPV per non disperdere un patrimonio importante e riconoscibile sul territorio".