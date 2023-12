Mercati positivi, Milano resta alla finestra

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Amplifon

Unicredit

Brunello Cucinelli

Prysmian

Stellantis

Fineco

Banca Generali

Telecom Italia

Industrie De Nora

Banca Popolare di Sondrio

Sesa

Seco

Ferragamo

OVS

Webuild

(Teleborsa) -, che annullano i guadagni della mattinata, nonostante la conferma di un'inflazione in calo al 2,4% in Eurozona.che si posiziona sulla linea di parità, conL'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,23%. L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,11%. Seduta sulla parità per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che si attesta a 72,58 dollari per barile.Scende lo, attestandosi a +164 punti base, con un calo di 4 punti base, mentre il BTP decennale riporta un rendimento del 3,68%.giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,36%, trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia, e nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità.Sostanzialmente stabile Piazza Affari, che continua la sessione sui livelli della vigilia, con ilche si ferma a 30.285 punti, mentre, al contrario, ilfa un piccolo salto in avanti dello 0,28%, portandosi a 32.373 punti.Balza in alto il(+1,56%); sulla stessa tendenza, su di giri il(+1,64%).Tra idi Milano, in evidenza(+1,70%),(+1,49%),(+1,42%) e(+1,26%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,65%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,74%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,61%.Al Top tra le azioni italiane a(+5,42%),(+4,62%),(+4,58%) e(+3,61%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,53%.Pensosa, con un calo frazionale dell'1,25%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,59%.