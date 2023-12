Cloudia Research ammessa su EGM. Domanda investitori 2,2 volte l'offerta

(Teleborsa) -, società attiva nel settore della trasformazione digitale con un'offerta specializzata in ambito ERP (EnterpriseResource Planning), hadelle proprie azioni ordinarie e dei warrant su(EGM), il mercato di Borsa Italiana dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita. L'inizio delle negoziazioni è previsto in data venerdì 22 dicembre 2023.La società ha concluso con successo il collocamento delle proprie azioni ordinarie, ricevendo unapari a 2,2 volte il quantitativo offerto. Tale manifestazione di interesse ha indotto il socio fondatore ad aumentare il controvalore dell'fino a 4 milioni di euro (inclusivi di greenshoe, in aumento di capitale), dedicando l'intero ammontare della raccolta a servizio del piano strategico.L'ammissione è avvenuta a seguito del collocamento di 2.105.000 Azioni (inclusive delle azioni ordinarie oggetto di over-allotment), rivolto esclusivamente a investitori qualificati italiani ed esteri. Ildi collocamento delle azioni è stato di 1,90 euro, pari al massimo valore della forchetta di prezzo.Congiuntamente alle Azioni, verranno negoziati idella società, assegnati in fase di collocamento nella misura di n. 1 Warrant ogni n. 10 Azioni sottoscritte. Inoltre, entro dieci giorni dall'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023, i possessori delle azioni avranno diritto a n. 1 Warrant ogni n. 2 Azioni detenute a tale data.Alla data di inizio delle negoziazioni è prevista unapari a 8,1 milioni di euro, assumendo l'integrale esercizio dell'opzione greenshoe, anch'essa in aumento di capitale. Ilsarà pari al 44,9% (assumendo l'integrale esercizio dell'opzione greenshoe il flottante sarà pari al 48,4%).