FILA, conclusa IPO della controllata indiana DOMS. Rimane con il 30,6%

FILA

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella vendita di articoli per le arti visive e plastiche, ha comunicato che si èsul National Stock Exchange of India. Le azioni di DOMS sono state collocate ad un valore pari a 790 INR (corrispondenti a circa 8,64 euro) per azione, che rappresenta il massimo dell'intervallo di valorizzazione delle azioni individuato.Nell'ambito della quotazione, FILA, in qualità di azionista venditore, ha ceduto 10.126.582 azioni di DOMS per undi INR 800 crore (corrispondenti a circa), rimanendo comunque l'azionista singolo più rilevante della società post quotazione, in quanto titolare di n. 18.561.153 azioni di DOMS, pari aldi DOMS. Infine, gli effetti della quotazione indiana permetteranno a FILA di ridurre sensibilmente il rapporto di leva a supporto degli obiettivi di crescita futuri, si legge in una nota."Siamo orgogliosi di avere portato a compimento il percorso di quotazione di DOMS, il cui successo è il risultato del lavoro congiunto degli ultimi anni portato avanti con tutti i nostri soci. Oggi lacon l'ingresso di nuovi investitori istituzionali - commenta il- FILA a valle della quotazione rimane l'azionista singolo più rilevante con il 30,6% del capitale sociale di DOMS, una percentuale che si assesta nella parte alta delle nostre aspettative"."Il titolo, oggi, dopo le prime negoziazioni, è salito a oltre 1400 INR per azione, portando- ha aggiunto - Infine, come abbiamo sempre fatto dal nostro ingresso nel 2012, continuiamo a credere fortemente nell'ulteriore sviluppo della società a beneficio di tutti gli stakeholders e la straordinaria performance della prima giornata di borsa della società che ha chiuso registrando un progresso del +69% mostra la forza e le potenzialità del mercato indiano".