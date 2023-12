Fondazioni di origine bancaria, Fondazione Roma rientra in ACRI

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione dell'(Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio) ha accolto "all'unanimità e con viva soddisfazione" la richiesta delladi. Lo si legge in una nota, dove viene spiegato che la decisione avrà efficacia a partire dal 1° gennaio 2024.Il Presidente, convinto fautore dell'iniziativa, insieme al Vice Presidente, all'intero consiglio di amministrazione ed al comitato di indirizzo, spiega che "La Fondazione Roma è lae, come tale, non poteva rimanere a lungo distante e fuori dal centro decisionale del sistema delle Fondazioni. Sono convinto - continua - che l'ACRI possa tornare a dare molto alla Fondazione, poiché uniti si lavora con più serenità e si hanno maggiori probabilità di conseguire i risultati che si auspicano per il bene delle Fondazioni e delle comunità territoriali cui esse cercano di essere vicine e solidali, ma anche la Fondazione Roma potrà ritornare a dare un contributo importante ed originale all'Associazione".