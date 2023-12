Mercato americano positivo su attese taglio tassi

Dow Jones

(Teleborsa) - Seduta in lieve rialzo per Wall Street, con il, che termina a 37.558 punti, proseguendo la serie di nove rialzi consecutivi, iniziata il 7 di questo mese; sulla stessa linea, l'procede a piccoli passi, avanzando a 4.768 punti. In frazionale progresso il(+0,49%); come pure, poco sopra la parità l'(+0,52%).Gli investitori continuano a scommettere su una svolta nella politica monetaria da parte della Federal Reserve, il prossimo anno. Sul fronte macroeconomico, è emerso che i nuovi cantieri avviati negli Stati Uniti hanno registrato un incremento del 14,8% a novembre, attestandosi a 1,56 milioni di unità e risultando superiori alle attese degli analisti.(+1,22%),(+0,92%) e(+0,91%) in buona luce sul listino S&P 500.Al top tra i(+4,18%),(+2,55%),(+2,14%) e(+1,64%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -0,70%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,48%.Tra i(+9,19%),(+8,09%),(+4,40%) e(+4,28%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -1,23%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,94%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,70%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,62%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:14:30: Partite correnti, trimestrale (atteso -197 Mld $; preced. -212,1 Mld $)16:00: Fiducia consumatori, mensile (atteso 103,8 punti; preced. 102 punti)16:00: Vendita case esistenti (atteso 3,78 Mln unità; preced. 3,79 Mln unità)16:00: Vendita case esistenti, mensile (preced. -4,1%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (preced. -4,26 Mln barili)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (preced. 202K unità)14:30: PIL, trimestrale (atteso 5,2%; preced. 2,1%).