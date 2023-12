Positiva Wall Street, giù FedEx e General Mills dopo le trimestrali

FedEx

General Mills

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

telecomunicazioni

energia

beni di consumo per l'ufficio

utilities

Caterpillar

Chevron

Microsoft

Goldman Sachs

Coca Cola

Procter & Gamble

Johnson & Johnson

American Express

Alphabet

Alphabet

Old Dominion Freight Line

Illumina

DexCom

Lucid

JD.com

AirBnb

(Teleborsa) -, proseguendo la lunga scia positiva innescataverso una politica accomodante, e dopo la pubblicazione di alcune trimestrali deludenti. Tra le società che hannodi apertura, crollano(che ha tagliato le previsioni sui ricavi per l'intero anno e ha registrato un profitto trimestrale al di sotto delle attese degli analisti) e(che ha rivisto al ribasso le previsioni di vendita annuali a causa del rallentamento della domanda).Per quanto riguarda i cala meno delle attese il deficit delle partite correnti americano nel 3° trimestre del 2023, è diminuita la crescita delle domande di mutuo negli Stati Uniti nell'ultima settimana, è salita più delle attese la fiducia dei consumatori americani.Guardando ai, Wall Street continua la seduta con un guadagno frazionale suldello 0,21%, mentre, al contrario, giornata senza infamia e senza lode per l', che rimane a 4.775 punti. Sui livelli della vigilia il(+0,17%); in moderato rialzo l'(+0,21%).Si distinguono nel paniere S&P 500 i(+1,48%) e(+0,72%). Nel listino, i settori(-0,99%) e(-0,55%) sono tra i più venduti.del Dow Jones,(+1,65%),(+0,86%),(+0,64%) e(+0,58%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,10%. Sottotonoche mostra una limatura dello 0,74%. Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia. Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,65%.(+2,99%),(+2,89%),(+2,56%) e(+1,95%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,87%. Soffre, che evidenzia una perdita del 3,18%. Preda dei venditori, con un decremento del 2,54%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,01%.