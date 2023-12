Greenthesis crea Joint Venture con GKSD (società del Gruppo San Donato)

Greenthesis

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nella gestione integrata del ciclo dei rifiuti, ha perfezionato, nella misura del 40%,con il partner GKSD (società appartenente al Gruppo San Donato).Lo scopo dell'operazione - si legge in una nota - è quello di unire le rispettive capacità e il rispettivo know how per sviluppare, soprattutto in paesi emergenti, attività che riguarderanno: la progettazione, costruzione, gestione e manutenzione di, solidi e liquidi, pericolosi e non pericolosi; attività didi suoli e falde inquinate; produzione, trasformazione, vendita, distribuzione, trasposto, utilizzo e recupero di"Siamo particolarmente orgogliosi di aver costituto questa Joint Venture con un, tramite la quale potremo mettere a fattor comune le eccellenze tecniche e il know how che contraddistingue le rispettive due realtà industriali e, in tal modo, promuovere anche fuori i confini nazionali il “Made in Italy” nell'ambito della sostenibilità e della tutela ambientale", ha commentato il presidente di Greenthesis,